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اللقاح الروسي ضد كورونا في مرحلة الاختبارات النهائية وتسجيله الأسبوع المقبل

12:54 م الجمعة 07 أغسطس 2020
اللقاح الروسي ضد كورونا في مرحلة الاختبارات النهائية وتسجيله الأسبوع المقبل

اللقاح الروسي ضد كورونا

موسكو- (د ب أ):

قال مسؤول بارز في قطاع الصحة في روسيا اليوم الجمعة إن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد قد دخل مرحلة الاختبارات النهائية، ومن المتوقع تسجيله رسميا الاسبوع المقبل.

وأوضح اوليك جرينيف، نائب وزير الصحة، في تصريح أوردته وكالة "انترفاكس" الروسية: "الآن مرحلة الاختبارات النهائية، وهي ذات أهمية بالغة. نريد أن نتأكد من أن اللقاح آمن."

وكان مسؤول بارز آخر بقطاع الصحة قد قال الشهر الماضي إنه من المتوقع إنتاج كميات كبيرة من اللقاح في شهر سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن روسيا سجلت رابع أكبر عدد من إصابات كورونا في العالم، بواقع 875 ألف مصاب.

وقام مركز "جامالي" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بتطوير اللقاح.

وأعلن المركز قبل شهرين أن اللقاح أدى إلى مناعة لدى جميع من خضعوا للاختبار دون أعراض جانبية.

وتم تجربة اللقاح بشكل أولى على متبرعين من المركز، ثم على جنود من الجيش الروسي، وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان الأسبوع الماضي: "لم تظهر أي أعراض جانبية، أو أي أمور غير طبيعية" بين المتطوعين من الجنود.

وأضافت: "أظهرت نتائج الأبحاث بوضوح أن جميع المتطوعين صارت لديهم استجابة مناعية نتيجة تلقي اللقاح".

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