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بريطانيا: لن نتردد في إضافة مزيد من الدول لقائمة الحجر الصحي

12:47 م الجمعة 07 أغسطس 2020
بريطانيا: لن نتردد في إضافة مزيد من الدول لقائمة الحجر الصحي

وزير المال البريطاني ريشي سوناك

لندن- (أ ش أ):

أكد مستشار وزارة الصحة ووزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، أن بلاده لن تتردد في إضافة مزيد من الدول إلى قائمة الحجر الصحي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سوناك وأوردتها صحيفة "تلجراف" البريطانية اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا ستنضم إلى إسبانيا في القائمة.

وقال سوناك "إذا ما كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء كما رأيت الليلة الماضية، فبالطبع لن نتردد في القيام بذلك".

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت الليلة الماضية إلزام المسافرين العائدين إلى المملكة المتحدة من بلجيكا وأندورا وجزر البهاما بالبقاء قيد الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي اتضح خلاله أن وزراء بريطانيا يراقبون الوضع في فرنسا عن كثب، في ضوء زيادة الإصابات بفيروس كورونا بعد أن أعادت النرويج فرض الحجر الصحي عليها.

وتجاوز معدل الإصابات الأسبوعي بفيروس كورونا في فرنسا نظيره في البرتغال، التي تراجعت فيها حالات الإصابة بالفيروس إلى حد دفع وزراء بريطانيا للتفكير في رفع حظر السفر المفروض عليها الأسبوع المقبل والسماح للرحلات الجوية إلى البلاد وجزرها.

وأكدت مصادر حكومية بريطانية أنه لا يوجد قرار وشيك بشأن فرنسا، التي سجلت أكبر عدد يومي من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 منذ شهرين والذي بلغ 1695 شخصا، أقل بقليل من العدد الذي سجلته إسبانيا والبالغ 1772 حالة.

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