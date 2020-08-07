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عشائر شرق سوريا تدعو لمظاهرات اليوم الجمعة ضد وجود حزب العمال الكردستاني

12:41 م الجمعة 07 أغسطس 2020
عشائر شرق سوريا تدعو لمظاهرات اليوم الجمعة ضد وجود حزب العمال الكردستاني

حزب العمال الكردستاني

دمشق - ( د ب أ):

دعت فعاليات عشائرية وناشطون إلى الوقوف صفاً واحداً ضد من وصفتهم بقوات الاحتلال وإلى مظاهرات حاشدة اليوم الجمعة في كافة مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد)شمال شرق سوريا عقب صلاة الجمعة .

ودعت بيانات موقعة بأسماء العشائر العربية في المنطقة الشرقية من سوريا إلى "الخروج بمظاهرات حاشدة في كافة مناطق شمال وشرق سوريا ضد اغتيال أحد شيوخ قبيلة العكيدات والمطالبة بتوحيد الصف العشائري وخروج قوات حزب العمال الكردستاني من مناطق دير الزور بشكل كامل وفك الحصار عن المناطق المحاصرة ".

ودعا شيوخ من قبيلة العكيدات في محافظة دير الزور في بيان لهم تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه " كافة أبناء العشائر العربية الذين يعملون مع قسد في الخدمة العسكرية والمدنية للانشقاق فوراً والالتحاق بجيش العشائر العربية الذي شكل في ريف دير الزور الشرقي بالحسكة الجنوبية ".

كما دعا البيان رئيس مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل ابو خولة وهو أحد أبناء العكيدات للانضمام إلى ثوار جيش العشائر والوقف إلى جانب أهله وعشيرته ".

حزب العمال الكردستاني عشائر شرق سوريا قوات سورية الديمقراطية

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