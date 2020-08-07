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روسيا: رصد 7 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

12:37 م الجمعة 07 أغسطس 2020
روسيا: رصد 7 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

رصد 7 انتهاكات للهدنة في سوريا

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية - التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، رصد 7 انتهاكات للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظتي حلب بواقع ثلاثة انتهاكات، وأربعة في إدلب.

وأفاد بيان للدفاع الروسية اليوم الجمعة - بأن الجانب التركي في اللجنة المذكورة لم يرصد أي انتهاكات للهدنة في الساعات الأخيرة.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها - أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الــ 24 ساعة الأخيرة أي عمليات إنسانية، موضحا أنه تم بشكل عام تنفيذ 2495 عملية إنسانية في سوريا بوزن إجمالي 4 آلاف و161 طنا من المساعدات الإنسانية .

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