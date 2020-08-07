أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

ترامب يحظر إبرام أي صفقة مع الشركة الصينية "بايتدانس"

09:49 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
ترامب يحظر إبرام أي صفقة مع الشركة الصينية "بايتدانس"

شعار التطبيق الصيني تيك توك

واشنطن- (أ ف ب):

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس مرسومًا يحدد مهلة 45 يوما لوقف التعامل مع "بايتدانس" الشركة الصينية الأم لمنصة "تيك توك".

ويشير رئيس الدولة إلى "الضرورة الوطنية" بشأن هذا التطبيق المخصص لنشر مقاطع فيديو ترفيهية، ويتهمه ترامب بدون دليل بالتجسس على مستخدميه الأمريكيين لحساب بكين، في سياق التوتر التجاري والسياسي مع الصين.

وقد وافق ترامب الاثنين على إمكانية قيام مجموعة أميركية بشراء "تيك توك" لكن قبل 15 سبتمبر، تحت طائلة حظر المنصة. وتجري "مايكروسوفت" حاليا مفاوضات مع "بايتدانس "للتفاوض على استحواذ قسري.

كما يستهدف الحظر أيضا منصة "وي تشات" التابعة لشركة "تنسنت" العملاقة.

وينص المرسوم على أنه "مثل تيك توك، يجمع وي تشات تلقائيا كمية كبيرة من المعلومات حول مستخدميه ويهدد بمنح الحزب الشيوعي الصيني إمكانية الوصول إلى معلومات شخصية عن الأمريكيين".

وقد أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع الخميس مشروع قانون يحظر تحميل "تيك توك" على الهواتف التي توفرها الحكومة للموظفين الحكوميين وأعضاء الكونجرس.

وقال جوش هاولي السناتور الجمهوري الذي ساهم في صياغة مشروع القانون إن "تيك توك يمثل تهديدا أمنيا كبيرا ولا مكان له في أجهزة الحكومة".

وسيحال مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ حيث يشكل الجمهوريون أغلبية، على مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء إن بلاده لا ترغب في حظر "تيك توك" وحده من الهواتف الأميركية، بل كذلك تطبيقات صينية أخرى تعتبر واشنطن أنها تمثل تهديدا للأمن القومي.

هذا المحتوى من

ترامب تيك توك بايتدانس التجسس

الخبر التالى:

اللجنة المسؤولة عن المناظرات الانتخابية ترفض طلب ترامب تنظيم لقاء رابع مع بايدن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95006

    عدد المصابين

  • 48898

    عدد المتعافين

  • 4951

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18923922

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 710916

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حدث ليلاً| مصر ترد على تركيا وترامب يقضي على "تيك توك"