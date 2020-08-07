وزير الخارجية الألماني يحذر من مغبة زعزعة استقرار لبنان

زاربروكن- (د ب أ):

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من مغبة استمرار زعزعة استقرار لبنان، وذلك في ضوء الانفجار المروع الذي شهدته العاصمة بيروت قبل أيام قليلة.

وقال ماس في تصريحات لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "نريد تقوية لبنان، لأن هذه الأزمة لا ينبغي استغلالها في فتح باب أمام نفوذ أجنبي هناك".

وذكر ماس أن هناك بالفعل في لبنان أطرافا فاعلة غير حكومية ممولة من الخارج، مثل "حزب الله"، والتي من الممكن أن تستغل الفراغ الحالي، وقال: "الكارثة تنطوي على مخاطر كبيرة لمزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان".

وأشار ماس إلى أنه من السديد التفكير حاليا في عقد مؤتمر مانحين دولي قريبا لصالح لبنان، وقال: "لا يمكن لدولة التغلب على مثل هذه الكارثة بمفردها"، مطالبا لذلك المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بدراسة، "كيف يمكننا تقديم المزيد من المساعدات: من خلال توفير الغذاء وأماكن الإيواء وإعادة بناء الميناء والمدينة".

يُذكر أن أكثر من 130 شخصا لقوا حتفهم وأصيب الآلاف جراء انفجار هائل وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.