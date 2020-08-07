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الحزب الحاكم في سريلانكا يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية

08:22 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
الحزب الحاكم في سريلانكا يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية

أرشيفية

كولومبو - (د ب أ):
أعلن مسؤولون في سريلانكا اليوم الجمعة أن الحزب الحاكم في البلاد حقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية وضمن فترة ولاية أخرى مدتها 5 سنوات.

وأظهرت النتائج النهائية المعلنة فوز حزب الشعب السريلانكي، بزعامة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، بـ 145 مقعدا بعد أن حصل على 59 بالمئة من الأصوات .

ويحظى الحزب بدعم العديد من أحزاب الأقلية، ما يمكنهم من تحقيق أغلبية الثلثين في البرلمان المكون من 225 مقعدا.

وفي الوقت ذاته، حصلت المعارضة الرئيسية المعروفة باسم الجبهة الشعبية المتحدة على 24 المئة من الأصوات، وفازت بـ 54 مقعدا.

حصل حزب أقلية التاميل المعروف باسم "إيتاك" ومقره في شمال سريلانكا على 10 مقاعد .

وستعزز النتائج سلطة الرئيس جوتابايا راجاباكسا، شقيق رئيس الوزراء راجاباكسا.

وهنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نظيره السريلانكي وغرد: "سنعمل معا لتعزيز جميع مجالات التعاون الثنائي والارتقاء بعلاقاتنا الخاصة إلى آفاق جديدة".

وهنأت السفارة الأمريكية في كولومبو الحكومة على إجراء الانتخابات بطريقة سلمية.

وعانى الحزب الوطني المتحد الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريمسينجه من نكسة كبيرة، حيث حصل على مقعد واحد فقط.

وتعرض الحزب الوطني المتحد للانقسامات وذهب معظم مرشحيه الذين كانوا يتمتعون بشعبية كبيرة في السابق لخوض المنافسة تحت قيادة حزب الجبهة الشعبية المتحدة بقيادة المرشح الرئاسي السابق ساجيث بريماداسا.

ومن المقرر أن ينعقد البرلمان الجديد في 20 من أغسطس الجاري.

الحزب الحاكم سريلانكا الانتخابات البرلمانية

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