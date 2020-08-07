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كوريا الجنوبية تقرر تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة مليون دولار إلى لبنان

07:54 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
كوريا الجنوبية تقرر تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة مليون دولار إلى لبنان

أرشيفية

سول - (أ ش أ):
صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، بأن حكومة البلاد قررت تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة مليون دولار أمريكي إلى لبنان.
وقالت الوزارة وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إنها تأمل في أن تسهم هذه المساعدات الإنسانية الطارئة في تحقيق الاستقرار في حياة الشعب اللبناني وترميم الأضرار في أسرع وقت ممكن.
جدير بالذكر أن انفجارا ضخما كان قد وقع في بيروت خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والجرحى، فضلا عن أضرار مادية فادحة.

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