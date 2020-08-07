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بعد ساعات من ايجابية إصابته بكورونا فحوصات حاكم ولاية أوهايو تظهر سلبية

07:03 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
بعد ساعات من ايجابية إصابته بكورونا فحوصات حاكم ولاية أوهايو تظهر سلبية

حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين

واشنطن - (د ب أ):
أعلن حاكم ولاية أوهايو، مساء الخميس، أن نتائج فحوصاته أظهرت سلبية اصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد تسع ساعات من إعلان أنه مصاب بالفيروس وتخلّيه عن خططه للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للولايات المتحدة.

وقال الحاكم مايك ديواين إن الفحص الثاني كان فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي أر) وهو شديد الحساسية، في حين أن الفحص الأول، الذي أعطى النتيجة الإيجابية ، كان فحص الأجسام المضادة.

وقال ديواين في تغريدة على تويتر "ليس لدينا الكثير من الخبرة في فحوصات الأجسام المضادة هنا في ولاية أوهايو. سنعمل مع الشركة المصنعة لفهم أفضل لكيفية حدوث التناقض بين هذين الفحصين" .

وقال ديواين إنه وزوجته وطاقمه سيخضعون لفحوصات "بي سي أر" مرة أخرى يوم السبت.

وكان ديواين قد ألغى خططه لتحية ترامب عندما وصل إلى كليفلاند.

مايك ديواين حاكم ولاية أوهايو فحوصات سلبية فيروس كورونا

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