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ترامب يقضي على تيك توك.. قرار بمنع التعاملات المالية بعد 45 يوماً

04:24 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
ترامب يقضي على تيك توك.. قرار بمنع التعاملات المالية بعد 45 يوماً

دونالد ترامب

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قراراً بمنع التعامل المالي مع مالكي "تيك توك"، بعد 45 يوما.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إساءة استخدام تطبيق تيك توك في حملات تضليل لصالح الحزب الشيوعي الصيني، وفق العربية.
وقال ترامب إنه يجب أن نتخذ إجراءات صارمة ضد مالكي تطبيق تيك توك.

دونالد ترامب تطبيق تيك توك التعاملات المالية الحزب الشيوعي الصيني

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