تونس.. اندلاع حريق في مصنع للملابس بمدينة منزل جميل (فيديو)

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وكالات:

اندلع حريق بمصنع الفريب للملابس المستعملة، بمدينة منزل جميل، وذلك بحسب ما ذكره "راديو موازيك" التونسي.

وأوضح الراديو أن شاحنات الحماية المدنية تحركت إلى مكان الحريق وباشرت عمليات الإطفاء.

فيما نشر مدونون مقاطع فيديو للحريق الذي نشب في المصنع عصر اليوم الخميس.

وكان اندلع حريق منذ أيام في جبل عمدون من ولاية باجة، لمعاينة آثار الحريق الذي نشب به منذ أيام وأتى على أكثر من 820 هكتارا من الأشجار والمساحات الغابية.

واطّلع الرئيس التونسي قيس سعيد على مخلفات الحريق وحجم الخسائر التي لحقت بالخصوص المواشي وتربية النحل والزياتين والأشجار المثمرة.