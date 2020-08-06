"الحدث": اشتباكات متقطعة خلال تظاهرات بمحيط البرلمان اللبناني
وكالات:
أفادت فضائية "الحدث" السعودية، بأن تظاهرة بمحيط البرلمان اللبناني، تخللتها اشتباكات متقطعة مع الأمن اللبناني، في أعقاب الانفجار الذي وقع في العاصمة بيروت.
وكانت سفيرة لبنان في الأردن ترايسي شمعون أعلنت استقالتها اليوم الخميس، احتجاجًا على "الفساد المستشري في بلادها".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان اشتعلت غضبا، بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والجرحى وأضرار مادية جسيمة.
وطالب لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستقالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة، وذلك من خلال وسم استقيلوا الذي كان من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا في لبنان، متهمين القائمين على الدولة بالتقصير.
ومن خلال وسم "الاعدام لبدري ضاهر" طالب كثيرون بإعدام المدير العام للجمارك بدري ضاهر، واتهموه بالمسؤولية عن الانفجار الذي هز بيروت.
في المقابل، دافع كثيرون عن المدير العام للجمارك، معتبرين أن بدري ضاهر غير مسؤول عما حصل، ومؤكدين عبر وثائق تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ضاهر طالب بالتخلّص من المواد الموجودة في مرفأ بيروت.
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