وزير الخارجية الألماني يزور روسيا الثلاثاء المقبل

برلين - (أ ش أ):

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن وزير الخارجية هيكو ماس سيتوجه إلى روسيا الثلاثاء المقبل (11 أغسطس) في زيارة إلى موسكو وسان بطرسبرج تستغرق يوما واحدا.

وذكر بيان للمتحدث أن وزير الخارجية ماس سيلتقي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في بيت الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية، ومن المقرر عقد اجتماع صحفي مشترك بعد ذلك.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية ماس سيسافر من موسكو إلى سان بطرسبرج حيث يتم تخصيص جزء من البرنامج لذكرى الناجين وضحايا الحصار الألماني خلال الحرب العالمية الثانية.