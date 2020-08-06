سفيرة لبنان لدى الأردن تستقيل احتجاجًا على "الفساد في بلادها"

وكالات:

أعلنت سفيرة لبنان في الأردن ترايسي شمعون استقالتها اليوم الخميس، احتجاجًا على "الفساد المستشري في بلادها"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وترايسي شمعون ولدت عام 1962، وهي ابنة الزعيم السابق لحزب الوطنيين الأحرار داني شمعون وحفيدة الرئيس اللبناني السابق كميل شمعون.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان اشتعلت غضبا، بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والجرحى وأضرار مادية جسيمة.

وطالب لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستقالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة، وذلك من خلال وسم #استقيلوا الذي كان من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا في لبنان، متهمين القائمين على الدولة بالتقصير.

ومن خلال وسم "الاعدام لبدري ضاهر" طالب كثيرون بإعدام المدير العام للجمارك بدري ضاهر، واتهموه بالمسؤولية عن الانفجار الذي هز بيروت.

في المقابل، دافع كثيرون عن المدير العام للجمارك، معتبرين أن بدري ضاهر غير مسؤول عما حصل، ومؤكدين عبر وثائق تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ضاهر طالب بالتخلّص من المواد الموجودة في مرفأ بيروت.