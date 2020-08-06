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الكونجرس يمنع تحميل واستخدام "تيك توك" من قبل الموظفين الحكوميين

08:47 م الخميس 06 أغسطس 2020
الكونجرس يمنع تحميل واستخدام "تيك توك" من قبل الموظفين الحكوميين

الكونجرس الأمريكي

(وكالات):

أقر الكونجرس الأمريكي، بالإجماع مشروع قانون يحظر تنزيل واستخدام تطبيق "تيك توك" التابع لمجموعة ByteDance الصينية، على أي جهاز صادر تسلمه الحكومة لموظفيها أو لأعضاء الكونجرس.

وقال المكتب الصحفي للسيناتور الجمهوري جوش هاولي، في تغريدة على "تويتر"، "تيك توك هو خطر أمني كبير وليس له مكان على الأجهزة الحكومية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منح شركة "بايت دانس" الصينية 45 يوما للتفاوض على بيع تطبيق "تيك توك" الشعبي للمقاطع المصورة القصيرة لشركة مايكروسوفت الأمريكية.

وستصبح مايكروسوفت، التي تملك أيضا شبكة "لينكد إن" للتواصل الاجتماعي، منافسا رئيسيا لشركات عملاقة في مجال التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"سناب" إذا نجحت في الاستحواذ على "تيك توك".

وقال مسؤولون أمريكيون إن تطبيق "تيك توك" تحت إدارة الشركة الصينية يمثل خطرا قوميا بسبب البيانات الشخصية التي يتعامل معها.

وذكرت "رويترز" يوم الأربعاء أن شركة "بايت دانس" تلقت اقتراحا من بعض مستثمريها، بما في ذلك شركتا (سيكويا) و(جنرال أتلانتيك) لنقل معظم ملكية "تيك توك" إليها.

ومع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب قضايا التجارة وهونج كونج والأمن الإلكتروني وانتشار فيروس كورونا المستجد، ظهرت "تيك توك" كبؤرة توتر جديدة في النزاع الدائر بين أكبر اقتصادين في العالم.

الكونجرس الأمريكي تيك توك تويتر

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