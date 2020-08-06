الجيش الأمريكي يعلن إرسال مساعدات إلى لبنان

واشنطن - أ ش أ

أعلن الجيش الأمريكي، أنه سيرسل ثلاث شحنات من المياه والغذاء والأدوية إلى لبنان، بعد يومين من الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت.

وأفادت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الخميس، بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم فرانك ماكينزي، أجرى اتصالا هاتفيا، بقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون لإبلاغه بالمساعدات الأمريكية.

وأوضح المتحدث باسم قائد القيادة المركزية الأمريكية أن ثلاث طائرات للنقل العسكري من طراز "سي-17" محملة بالغذاء والمياه والأدوية جاهزة للإقلاع، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لمواصلة تقديم العون للبنانيين خلال هذه "المأساة المروعة" بالتعاون مع الجيش اللبناني والسفارة الأمريكية في لبنان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .