بومبيو يبحث فى فيينا العلاقات الاستراتيجية الامريكية النمساوية

فيينا - أ ش أ

يقوم مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بزيارة رسمية إلى النمسا يوم 14 أغسطس الجاري تستمر ثلاثة ساعات.

أعلنت ذلك السفارة الامريكية فى فيينا، اليوم الخميس، وذكرت أن بومبيو سوف يلتقى مع المستشار النمساوي سباستيان كورتس ووزير الخارجية الكسندر شالينبرج .

وأوضحت السفارة في بيان لها أن بومبيو سيناقش في فيينا الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والنمسا والعلاقات التجارية والاستثمارية القوية والمتنامية وقضايا الأمن الإقليمي.

وذكرت السفارة ان زيارة بومبيو للنمسا تجىء في إطار جولة أوروبية تشمل أيضا سلوفنيا والتشيك وبولندا.