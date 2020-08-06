النقد الدولي: نبحث كل السبل الممكنة لدعم الشعب اللبناني
وكالات:
قال صندوق النقد الدولي إنه يستكشف كل السبل الممكنة لدعم الشعب اللبناني في أعقاب الانفجار القوي الذي هز ميناء بيروت، بينما حث السلطات على المضي قدما في الإصلاحات.
ودعت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا، في بيان نقلته وكالة رويترز، المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان إلى "الإسراع لمساعدة البلاد".
وقالت "صندوق النقد الدولي يستكشف كل السبل الممكنة لدعم الشعب اللبناني، من الضروري التغلب على المأزق في المناقشات حول الإصلاحات الحاسمة ووضع برنامج هادف لتغيير الاقتصاد وبناء المساءلة والثقة في مستقبل البلاد".
ودخلت الحكومة اللبنانية محادثات مع صندوق النقد الدولي في مايو بعد تخلفها عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية للمرة الأولى في تاريخها، لكن المفاوضات تعثرت في ظل غياب إصلاحات ووسط خلاف بين الحكومة والبنوك والسياسيين بشأن حجم الخسائر المالية الهائلة للبلاد.
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