النمسا تحذر من السفر إلى إسبانيا

فيينا - (د ب أ):

أصدرت النمسا تحذيرا من السفر إلى البر الرئيسي الإسباني اليوم الخميس، لتضيف دولة أخرى لقائمة الدول التي اتخذت خطوات مماثلة في مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد- 19 في الوجهة السياحية التي تحظى بشعبية في جنوب أوروبا.

يشار إلى أن الجزر الإسبانية بما في ذلك مايوركا وإيبيزا وجران كناريا وتينيريفي، مستثناة من التحذير النمساوي، الذي يسري اعتبارا من يوم الاثنين.

ويتعين على السياح والمسافرين الآخرين العائدين من إسبانيا إلى النمسا تقديم نتيجة اختبار سلبية جديدة لفيروس كورونا لدى دخول البلاد.

وتنصح وزارة الخارجية النمساوية حاليا بعدم السفر إلى 31 دولة بالإضافة إلى مقاطعة هوبي الصينية.

كما طلبت الدنمارك من سكانها تجنب الرحلات إلى إسبانيا اليوم الخميس، في أعقاب خطوة مماثلة من قبل سويسرا أمس الأربعاء.