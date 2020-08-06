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الشرطة الفرنسية: محتجز رهائن لو هافر أطلق سراح اثنين ويحتجز 4

08:21 م الخميس 06 أغسطس 2020
الشرطة الفرنسية: محتجز رهائن لو هافر أطلق سراح اثنين ويحتجز 4

الشرطة الفرنسية

وكالات:

أعلنت الشرطة الفرنسية، أن محتجز الرهائن في أحد بنوك مدينة لو هافر، أطلق سراح اثنين ويحتجز 4، لافتة إلى أن المهاجم يعاني من أزمات نفسية.

وأوضحت الشرطة الفرنسية، حسبما نقلت عنها فضائية العربية، أن محتجز رهائن لو هافر كان مدرجا على قوائم المراقبة الأمنية.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق من اليوم أن مسلح احتجز رهائن في أحد بنوك مدينة لو هافر الفرنسية غربي البلاد.

الشرطة الفرنسية رهائن مدينة لو هافر

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