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مصر ترد على تركيا: إدعاءات من طرف لم يطلع أصلا على اتفاقنا مع اليونان

07:56 م الخميس 06 أغسطس 2020
مصر ترد على تركيا: إدعاءات من طرف لم يطلع أصلا على اتفاقنا مع اليونان

وزارة الخارجية المصرية

(وكالات):

انتقدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، البيان الصادر عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان.

وقالت الخارجية المصرية -في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر- إنه "لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله".

كانت وزارة الخارجية التركية، زعمت اليوم، أن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر واليونان تتعلق بمنطقة تابعة لـ"الجرف القاري التركي".

وأضافت أن "تركيا تعتبر هذه الاتفاقية أيضا مخالفة للحقوق البحرية الليبية"، وفق زعمها.

وقالت الخارجية التركية في بيان إنها تعتبر الاتفاقية "باطلة بالنسبة لأنقرة"، وإنها وجهت بلاغا بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة.

جاء ذلك في أعقاب إعلان وزير الخارجية سامح شكري، توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس.

واستقبل وزير الخارجية استقبل نظيره اليوناني، صباح اليوم بالقاهرة لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيداً لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.

وزارة الخارجية المصرية اليونان الخارجية التركية تويتر

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