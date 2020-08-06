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الخارجية الأمريكية: استقالة مبعوث واشنطن إلى طهران من منصبه وتعيين إليوت أبرامز خلفًا له

07:54 م الخميس 06 أغسطس 2020
الخارجية الأمريكية: استقالة مبعوث واشنطن إلى طهران من منصبه وتعيين إليوت أبرامز خلفًا له

المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، استقالة مبعوث الولايات المتحدة إلى إيران، براين هوك، لافتة إلى تعيين إليوت أبرامز خلفًا له، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان هوك، أكد الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قالها بوضوح، إن إيران لن تحصل على سلاح نووي.

وشدد هوك في تصريحات سابقة على أن "عدم تسليح إيران يسهم في جلب الاستقرار للشرق الأوسط"، مذكّراً بأن "إيران ترعى الإرهاب وحاولت استهداف السعودية". وفي هذا السياق، أضاف: "منع تسلح إيران يحول دون مهاجمة جيرانها عبر وكلائها".

وخيّر هوك إيران بين التفاوض أو مواجهة الانهيار الاقتصادي، مضيفاً: "سنستمر في سياسة الضغط الاقتصادي والعزلة السياسية ضد إيران. الولايات المتحدة مستعدة لأسوأ السيناريوهات مع إيران". وشدد على أن "النظام الإيراني ينفق عائدات النفط في تمويل الإرهاب".

براين هوك طهران إليوت أبرامز دونالد ترمب إيران

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