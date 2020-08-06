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رئيس جنوب أفريقيا يعين لجنة للتحقيق في فساد متعلق بمكافحة كورونا

06:47 م الخميس 06 أغسطس 2020
رئيس جنوب أفريقيا يعين لجنة للتحقيق في فساد متعلق بمكافحة كورونا

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا

جوهانسبرج - (د ب أ):

عين رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا لجنة حكومية للتحقيق في الفساد المزعوم المتعلق بمكافحة البلاد لجائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ووفقا لبيان منشور على موقع الرئاسة عبر الإنترنت، فإن اللجنة، التي سيرأسها وزير العدل والخدمات الإصلاحية رونالد لامولا، ستبحث في احتمال حدوث احتيال في شراء السلع والخدمات المستخدمة في مكافحة كوفيد- 19.

وتمت مطالبة جميع الوزراء وحكام مقاطعات البلاد التسع بإطلاع اللجنة الأسبوع الجاري على أسماء الشركات وتفاصيل المناقصات والعقود التي منحتها الإدارات الحكومية والشركات المملوكة للدولة منذ إعلان حالة الكوارث الوطنية في 26 مارس.

وينص البيان على أن اللجنة ستنشر تقريرا "ينوي الرئيس نشره كمعلومات عامة".

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