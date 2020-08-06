أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إثر غرق قارب قبالة سواحل موريتانيا

06:38 م الخميس 06 أغسطس 2020
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إثر غرق قارب قبالة سواحل موريتانيا

ارشيفية

جنيف - أ ش أ

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها من احتمال وفاة عشرات الأشخاص إثر غرق قارب يحمل مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا.

وقال المبعوث الخاص للمفوضية فينسينت كوشتيل، في تغريدة على تويتر اليوم الخميس، إن نحو 40 شخصاً كانوا على متن السفينة التي غرقت قبالة سواحل مدينة نواذيبو المويتانية.

وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن المهاجرين كانوا من دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ويحاول مسؤولو الأمم المتحدة تقديم المساعدة في الوقت الحالي بموقع الحادث.

هذا المحتوى من

غرق قارب سواحل موريتانيا الأمم المتحدة

الخبر التالى:

ترودو: كندا ستواصل دعم اللبنانيين والعمل لدعم الاحتياجات العاجلة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94875

    عدد المصابين

  • 47182

    عدد المتعافين

  • 4930

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18603271

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 701253

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خوفا من "انتكاسة كورونا".. تحذير عاجل من رئيس الوزراء للمواطنين