الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إثر غرق قارب قبالة سواحل موريتانيا
جنيف - أ ش أ
أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها من احتمال وفاة عشرات الأشخاص إثر غرق قارب يحمل مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا.
وقال المبعوث الخاص للمفوضية فينسينت كوشتيل، في تغريدة على تويتر اليوم الخميس، إن نحو 40 شخصاً كانوا على متن السفينة التي غرقت قبالة سواحل مدينة نواذيبو المويتانية.
وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن المهاجرين كانوا من دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ويحاول مسؤولو الأمم المتحدة تقديم المساعدة في الوقت الحالي بموقع الحادث.
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