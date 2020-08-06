رئيس نقابة أطباء تركيا: إصابات كورونا المُعلنة "لا تعكس الواقع"

اسطنبول - (د ب أ):

قال رئيس نقابة الأطباء في تركيا سنان أديامان اليوم الخميس، إن حالات الإصابة الرسمية المعلنة بفيروس كورونا في تركيا "لا تعكس الواقع"، وحذر من نفاد الطاقة الاستيعابية لبعض المستشفيات.

وقال أديامان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف إن تركيا وصلت إلى "الذروة الثانية" لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس بعد القفزة الأولى في مايو.

وتشير أحدث أرقام النقابة، التي تضم 84 في المئة من الأطباء في البلاد، والتي صدرت أمس الأربعاء، إلى أن حالات الإصابات الجديدة في أنحاء تركيا أعلى من الأرقام الرسمية التي تشير إلى ألف حالة إصابة في المتوسط يوميا.

وقال أديامان إن الأرقام الصادرة عن النقابات الفرعية في 25 مدينة ومحافظة تظهر أن عدد الإصابات الجديدة يرتفع بشكل حاد، خاصة في العاصمة أنقرة، وفي جنوب شرق البلاد.

وأضاف أن وحدات العناية المركزة في المستشفيات العامة بمدينتي ديار بكر وسانليورفا،جنوب شرقي تركيا، مشغولة بالكامل.

ورفض وزير الصحة فاهرتين كوكا ما ردده أديامان، وقال عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لا يوجد في أي محافظة لدينا مستشفيات مشغولة بالكامل جراء مرض كوفيد-19".

وأضاف: "هذه مزاعم لا أساس لها".