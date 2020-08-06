واشنطن تفرض عقوبات على ليبيين لتهريبهم نفط ومخدرات بميناء تابع للوفاق
وكالات:
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ليبيين هربوا مخدرات ونفط من ميناء تابع لحكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج.
وأوضح موقع وزارة الخزانة على الإنترنت، حسبما نقلت عنه العربية، أن واشنطن فرضت عقوبات مرتبطة بليبيا على ثلاثة أفراد وشركة مقرها في مالطا.
وأدرجت الوزارة على القائمة السوداء شركة الوفاق إضافة إلى ثلاثة ليبيين وسفينة تحمل اسم المرايا، لتهريبهم النفط والمخدرات، لافتة إلى أنها اتخذت تلك الإجراءات ضد شبكة من المهربين يساهمون في عدم استقرار ليبيا.
وأفادت الوزارة الأمريكية بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج الليبي فيصل الوادي (الوادي) مشغل السفينة ماريا، مع شريكين له هما مصباح محمد محمد وادي (مصباح) ونور الدين ميلود محمد مصباح (نور الدين)، بالإضافة إلى شركة الوفاق المحدودة ومقرها مالطا، على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي.
يشار إلى أن الخزانة الأميركية أفادت بأن الوادي عمل مع شبكة اتصالات في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا لتهريب الوقود والمخدرات غير المشروعة عبر ليبيا إلى مالطا.
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