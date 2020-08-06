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فريق إغاثة هولندي في بيروت للمساعدة في جهود الإنقاذ

05:05 م الخميس 06 أغسطس 2020
فريق إغاثة هولندي في بيروت للمساعدة في جهود الإنقاذ

انفجار بيروت

أمستردام - (د ب أ):

وصل فريق هولندي قوامه 64 من رجال الإنقاذ إلى بيروت في وقت مبكر صباح اليوم الخميس، لكنه لم يتمكن من المشاركة في عمليات البحث عن ناجين في الانفجار الهائل الذي هز العاصمة اللبنانية أمس الأول الثلاثاء.

ويستكشف فريق "أوسار دوت إن إل" الوضع، لكنه لا يزال ينتظر الموافقة النهائية من السلطات اللبنانية، حيث كان التنسيق على الأرض صعبا، وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة الهولندية "إن أو إس".

وكان الفريق وصل أثناء الليل، وتلقى إحاطة موجزة من قوات الطوارئ الوطنية اللبنانية صباح اليوم الخميس.

ووفقا للمتحدث باسم الفريق، أرسلت وزارة الخارجية في هولندا الخبراء، ومعهم 18 طنا من المعدات وثمانية كلاب بوليسية مدربة. ويأتي ذلك استجابة لطلب من الحكومة اللبنانية بإرسال متخصصين في إنقاذ الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض.

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