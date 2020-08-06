وزير الخارجية اليوناني: سنواجه التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر
(وكالات):
قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الخميس، إن بلاده ستواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر، مشيرًا إلى أن هناك تواصل تام ومستمر بين اليونان ومصر على أعلى الصعد.
وأضاف دندياس، أن الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا "ليست قانونية"، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".
واستطرد: "سنتعاون مع اليونان لتثبيت الأمن والاستقرار في منطقة شرقي المتوسط".
واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، نظيره دندياس بالقاهرة.
وقال احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم الخارجية إن الوزيرين يبحثان سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيداً لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.
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