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بكين تحث واشنطن على وقف "قمعها السياسي" بحق وسائل الإعلام الصينية

04:02 م الخميس 06 أغسطس 2020
بكين تحث واشنطن على وقف "قمعها السياسي" بحق وسائل الإعلام الصينية

بكين تحث واشنطن على وقف "قمعها السياسي" بحق وسائل

بكين - أ ش أ

حثت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية على وقف ما وصفته بـ"قمعها السياسي" بحق وسائل الإعلام الصينية، وحذرت من أنها ستتخذ تدابير مضادة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على أن اليوم يصادف الموعد النهائي لتجديد تأشيرات الصحفيين الصينيين المقيمين في الولايات المتحدة، وأن هؤلاء الصحفيين تقدموا بطلبات لتمديد التأشيرات، لكن أيا منهم لم يتلق ردا واضحا من الجانب الأمريكي حتى الآن.

وقال بين إن "الولايات المتحدة، الغارقة في أفكار الحرب الباردة والتحيز الإيديولوجي، شنت جولة تلو الأخرى من القمع السياسي ضد وسائل الإعلام الصينية، وإن الممارسات الأمريكية المعنية تؤثر بشدة على عمل وسائل الإعلام الصينية وتغطيتها الأحداث بشكل طبيعي في الولايات المتحدة، وتلحق ضررا كبيرا بسمعتها، وتشوش على التبادلات العادية بين البلدين".

وأضاف بين "أكدنا مرارا أن الولايات المتحدة هي التي تسببت في الوضع الحالي وهي مسؤولة عنه، وعليها أن تصحح على الفور أخطاءها، وتوقف قمعها السياسي بحق وسائل الإعلام والصحفيين الصينيين"، مؤكدا أنه "إذا كانت الولايات المتحدة عازمة على المضي في المسار الخاطيء، فإن الصين ستكون مجبرة على الرد بالمثل لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة".

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أمريكا الصين الإعلام الصيني الخارجية الصينية

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