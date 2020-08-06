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سفير مصر بلبنان يتفقد مبنى "صحيفة النهار" بعد تضرره من انفجار بيروت

03:40 م الخميس 06 أغسطس 2020
سفير مصر بلبنان يتفقد مبنى "صحيفة النهار" بعد تضرره من انفجار بيروت

سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي

بيروت - أ ش أ

تفقد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، ظهر اليوم الخميس، مبنى جريدة (النهار) بوسط العاصمة بيروت، والذي تعرض لأضرار بالغة وقدر كبير من التدمير جراء الانفجار الذي وقع بالميناء البحري لبيروت قبل يومين.

وقال السفير الدكتور ياسر علوي - في تصريح له - إن زيارته "هي يد ممدودة من القاهرة إلى بيروت قلعتي الثقافة العربية، وهذه اليد تربت على كتف بيروت الجريحة وتتضامن مع جريدة النهار باعتبارها أحد المعالم الأساسية لبيروت الحاضرة الكبيرة من حواضر العرب ثقافيا وحضاريا وتاريخيا".

وأضاف: "الزيارة هى رسالة تضامن من مصر التي في خاطركم مع لبنان الذي في خاطرنا".

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