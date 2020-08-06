"مواد لحام".. الإمارات تكشف أسباب حريق "السوق الإيراني"

وكالات:

كشف نائب مدير إدارة المراكز للدفاع المدني الإماراتي، العقيد رائد عبيد الزعابي، تفاصيل الحريق الضخم الذي نشب في السوق الشعبي بعجمان، المعروف باسم "السوق الإيراني"، على مساحة بلغت 100 ألف قدم مربع، مساء أمس الثلاثاء.

وصرّح الزعابي لصحيفة "البيان" الإماراتية، الخميس، بأنه "جرى العثور على مواد لحام داخل أحد المحال، بدون تصريح، لأن السوق مغلق منذ 4 أشهر، حيث كان يستخدمها عُمال الصيانة، الأمر الذي أدى الى احتراق السوق بالكامل نتيجة وجود مواد سريعة الاشتعال، إضافة إلى وجود مواد بلاستيكية داخل المحلات والكراسي البلاستيكية والفحم وكافة الأغراض المُستخدمة في الرحلات".

وأوضح أنه تم تسخير التكنولوجيا للسيطرة على الحريق في وقت قياسي، باستخدام طائرة بدون طيار "درون" تمكنت من نقل كافة الأحداث وتصويرها إلى غرفة العمليات أولا بأول، وبالتالي توجيه فرق الدفاع المدني وتحريكها.

وأشار إلى مشاركة 3 مراكز من عجمان في إخماد الحريق، مثمنا دور القيادة العامة لشرطة الشارقة والدفاع المدني في دبي والشارقة وأم القيوين، إضافة إلى بلدية عجمان والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

كما دعا الجهات والشركات إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الأمن والسلامة التي حددتها إدارة الدفاع المدني الإماراتية، وضرورة أخذ الموافقات المسبقة لأي نشاطات أو أعمال صيانة من الجهات المختصة في الإمارة تفاديا لوقوع حوادث مماثلة.