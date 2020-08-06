وزير الصحة الأمريكي يتوجه لتايوان وسط جائحة كورونا

تايبيه - (د ب أ):

أكد مسؤولون في تايوان، اليوم الخميس، أن وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار من المتوقع أن يصل تايوان يوم الأحد في زيارة هي الأعلى في المستوى التي يقوم بها مسؤول بالحكومة الأمريكية للدولة الجزيرة منذ عام 1979.

وقال الناطق باسم الحكومة التايوانية، تينج يي-مينج، في مؤتمر صحفي اليوم إن الوفد الأمريكي سوف يزور المصانع التي تنتج الكمامات الجراحية.

وتأتي الزيارة في وقت يشهد توترات مرتفعة بين الولايات المتحدة والصين، ويرجع ذلك في جزء منه إلى تعامل بكين مع موجة الانتشار الأولي للفيروس.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية أمس الأربعاء إن الصين "تعارض بشدة" المبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان ذاتية الحكم، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس: "أردنا أن يكونوا (تايوان) جزءا من الحوارات في الجمعية العالمية للصحة.. وحالت الصين دون حدوث هذا"، بحسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية.

وأضاف بومبيو: "نجحت تايوان بشكل هائل في كيفية تصديها لهذا (كوفيد-19)".

سجلت الجزيرة ذات الـ8ر23 مليون نسمة 477 إصابة بكورونا وسبع وفيات على صلة بالفيروس حتى اليوم الخميس.

وذكر الناطق باسم الحكومة التايوانية أن رئيس الوزراء التايواني سو تسينج-تشانج قال في اجتماع للحكومة إن البلاد سوف تواصل تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في مجالات تشمل البحث الطبي وسلامة سلسلة الإمداد والتعاون الصحي العالمي.

قال نائب مدير عام مركز تايوان لمكافحة الأمراض (سي دي سي)، شوانج جين هسيانج، إن أعضاء الوفد الأمريكي لن يضطروا للخضوع للحجر الصحي الإجباري لمدة أسبوعين للأجانب إذا كانت نتيجة اختباراتهم سلبية لفيروس كورونا عند وصولهم إلى المطار.