الرئيس الألماني يعرض مزيدًا من الدعم لأجل لبنان

برلين/بيروت - (د ب أ):

عرض الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، أمس الخميس، على نظيره اللبناني ميشال عون مزيدا من الدعم من ألمانيا بعد الانفجار المروع الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت أول أمس الثلاثاء.

وأعلن ديوان الرئاسة بالعاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس أن الرئيس الألماني أعرب عن تعازيه للضحايا وذويهم في مكالمة هاتفية مع الرئيس اللبناني، وتعهد أيضا للمواطنين اللبنانيين بتضامن ألمانيا معهم.

وبحسب الرئاسة الألمانية، ذكر الرئيس اللبناني أن هناك حاجة ملحة لمعدات طبية من أجل إجراء عمليات جراحية.

وفقا للبيانات، أعرب عون عن أسفه أن السفارة الألمانية في بيروت وموظفيها وكذلك معهد جوته الثقافي الألماني تضرروا من آثار الانفجار.

وأضاف ديوان الرئاسة في برلين أن كلا الرئيسيين اتفقا على أن تكون الأولوية حاليا للدعم الطبي ورعاية الكثير من الأشخاص الذين صاروا بلا مأوى.

وأعرب شتاينماير عن أمله في أن يجد المجتمع اللبناني طريقه مجددا في هذه اللحظة الصعبة.