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وزير الخارجية التركي يزور ليبيا

02:05 م الخميس 06 أغسطس 2020
وزير الخارجية التركي يزور ليبيا

رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج (يمين) مستق

طرابلس- (أ ف ب):

يُجري وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، التي تعد بلاده من أبرز داعمي حكومة الوفاق الوطني الليبية، زيارة إلى طرابلس الخميس.

ووصل تشاوش أوغلو مع نظيره المالطي إيفاريس بارتولو، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وأضاف البيان أنه "خلال الزيارة ستتم مناقشة مواضيع على جدول الأعمال المشترك للدول الثلاث" دون أي تفاصيل أخرى.

وليبيا غارقة في فوضى منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي في 2011. ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة موازية تدعم المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.

ووقعت حكومة الوفاق اتفاقات أمنية وبحرية مع تركيا العام الماضي، فيما يشمل الدعم العسكري الذي تقدمه أنقرة طائرات مسيرة ساهمت في السيطرة على مناطق شمال غرب ليبيا.

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