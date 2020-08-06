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فنلندا تبحث رفع الضوابط الحدودية مع السويد

02:04 م الخميس 06 أغسطس 2020
فنلندا تبحث رفع الضوابط الحدودية مع السويد

فنلندا

هلسنكي - (د ب أ):

تبحث الحكومة الفنلندية مسألة السماح بحرية السفر إلى السويد المجاورة من عدمه، قائلة إن وضع فيروس كورونا (كوفيد-19) هناك تحسن مؤخرا.

وتعتزم الحكومة مراجعة الضوابط الحدودية في فترة أسبوعين، ثم سوف تقرر إمكانية رفع الضوابط الحدودية مع السويد، بحسب رسالة عبر البريد الإلكتروني حصلت عليها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس. وسوف يعاد فرض الضوابط في العاشر من آب/أغسطس الجاري مع دول بما في ذلك بلجيكا وهولندا.

فتحت فنلندا السفر خلال الصيف مع العديد من الدول الأوروبية التي تشمل النرويج والدنمارك وألمانيا ومنطقة البلطيق، ولكنها تجنبت جارتها الغربية، مستشهدة بمخاوف من انتشار فيروس كورونا. ومازالت الحدود الفنلندية مغلقة على الأغلب.

فنلندا الضوابط الحدودية السويد

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