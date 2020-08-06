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الجزائر تحذر من "حرب بالوكالة" في ليبيا: الوضع أخطر مما يتصوره البعض

02:03 م الخميس 06 أغسطس 2020
الجزائر تحذر من "حرب بالوكالة" في ليبيا: الوضع أخطر مما يتصوره البعض

الجيش الجزائري

وكالات:

شدد الجيش الجزائري، الخميس، على وجوب الإسراع في إيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا، محذرًا من آثار وخيمة على المنطقة برمتها في حال نشبت أي حرب بالوكالة في ذلك البلد.

وأضاف أن هناك جهات تخطط لحرب بالوكالة في ليبيا، وأن الوضع هناك أخطر بكثير مما يتصوره البعض، حسبما أوردت قناة "العربية".

وفي وقت سابق، رفض رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، وقف النار إلا بتنفيذ شرط إخلاء قوات الجيش الوطني الليبي مواقعها التي اعتبرها مصدر تهديد لقواته المتحالفة مع تركيا، وذلك في لقاء مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويرينا بطرابلس.

وقبل يومين، دان البيت الأبيض وجود قوات أجنبية في ليبيا، مؤكدًا أنه "لا رابح" في الحرب المعقدة التي تشهدها البلاد.

وتواصل تركيا إرسال آلاف المرتزقة السوريين والضباط الأتراك، وأطنانا من العتاد العسكري لدعم الوفاق الليبية.

والشهر الماضي، نشرت وزارة الدفاع الأمريكية صوراً قالت إنّها أدلة التقطت بالأقمار الاصطناعية تظهر نشر عتاد عسكري روسي في سرت.

الجيش الجزائري الجزائر ليبيا

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