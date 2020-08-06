أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

السعودية تعلن إسقاط طائرة مُسيّرة مُفخخة أطلقها الحوثيون

12:10 م الخميس 06 أغسطس 2020
السعودية تعلن إسقاط طائرة مُسيّرة مُفخخة أطلقها الحوثيون

الجيش السعودي

الرياض- (د ب أ):

أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الخميس، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران" من محافظة الحديدة اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المملكة.

وأوضح المتحدث أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكان لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار (المسيّرة) وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويضاً للجهود السياسية لإنجاح اتفاق (ستوكهولم)".

وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل".

السعودية الجيش السعودي المليشيا الحوثية الإرهابية الإرهاب

الخبر التالى:

اليابان تحيي الذكرى الـ75 لإلقاء قنبلة الذرية على هيروشيما

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94875

    عدد المصابين

  • 47182

    عدد المتعافين

  • 4930

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18603271

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 701253

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إصابة شخصين في حادث تحطم طائرة "شراعية" من طراز "أبولو" بالجونة