مصادر كويتية: مراجعة قائمة الدول الـ31 التي شملها قرار حظر الطيران كل 10 أيام
الكويت - (أ ش أ):
كشفت مصادر حكومية كويتية مطلعة، عن أن قائمة الدول الـ31 التي شملها قرار حظر الطيران التجاري، ستخضع للمراجعة كل 10 أيام.
وأوضحت المصادر - في تصريحات لجريدة (القبس) الكويتية، اليوم الخميس - أن القائمة قابلة للزيادة أو النقصان، وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية والمنظمات العالمية.
ولفتت إلى أن مراجعة القرار، قد تتضمن وضع آلية تسمح بعودة فئات محددة إلى الكويت أولاً، كالقضاة، والأطباء، والممرضين، والمعلمين، نظراً للحاجة إليهم؛ حيث سيتم حصر أعدادهم وأسمائهم قبل تطبيق آلية عودتهم.
وكانت (الطيران المدني) الكويتية، قد أعلنت السبت الماضي، حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة حتى إشعار آخر، بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية؛ لمجابهة انتشار عدوى الفيروس المستجد.
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