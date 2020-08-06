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مقتل وإصابة 5 جنود عراقيين في هجوم مسلح بمحافظة صلاح الدين

04:21 ص الخميس 06 أغسطس 2020
مقتل وإصابة 5 جنود عراقيين في هجوم مسلح بمحافظة صلاح الدين

أرشيفية

بغداد - (د ب أ):
قتل جنديان عراقيان في هجوم مسلح بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة السومرية نيوز للأنباء عن مصدر أمني صباح اليوم الخميس أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة ثلاثة جنود آخرين.

وقال المصدر إن "هجوما إرهابيا استهدف مساء اليوم (الأربعاء) الفوج الثاني لواء المغاوير قيادة عمليات صلاح الدين في مطيبيجة".

محافظة صلاح الدين هجوم مسلح بغداد مقتل جنود عراقيين

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