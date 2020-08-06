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وفد عراقي يلتقي رئيس وزراء لبنان لتقديم مساعدات طبية ونفطية

12:16 ص الخميس 06 أغسطس 2020
وفد عراقي يلتقي رئيس وزراء لبنان لتقديم مساعدات طبية ونفطية

حسان دياب

بيروت - (د ب أ)

التقى رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، وفدًا عراقيًا برئاسة وزير النفط إحسان عبد الجبار، لبحث المساعدات الطبية والنفطية العراقية إلى لبنان للوقوف إلى جانبه بعد انفجار بيروت.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، أن الوفد العراقي أطلع دياب، على المساعدات الطبية العراقية التي وصلت إلى بيروت والمساعدات النفطية التي انطلقت من بغداد.

وقال عبد الجبار بعد اللقاء "تلبية لتوجيه دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جئنا من وزارة النفط ووكيل وزير الصحة، وعدد من الأطباء في الجراحة العامة والتخصصية، مع مساعدات بلغت 20 طنا من المواد الطبية والصحية، تعبيرا عن مشاركة العراق للآلام التي يعاني منها لبنان الشقيق في هذه الحادثة الأخيرة".

وأضاف "تلتزم الحكومة العراقية بأن تكون شريكة للبنان في هذه المحنة. لذا، بدأت قوافل الوقود بالانطلاق من بغداد إلى بيروت عبر الحدود السورية".

وأشار إلى أن الكادر الطبي في بيروت "سيبقى إلى حين يأذن له الجانب اللبناني بالعودة، كما أن المساعدات الطبية ستبقى متوفرة."

وكانت طائرة عراقية على متنها أطباء جراحين اختصاصيين عراقيين وعدد من الكوادر الطبية والجراحية التخصصية إضافة إلى مواد طبية مخصصة لمعالجة حالات الطوارئ، قد وصلت إلى بيروت مساء اليوم مع وفد حكومي عراقي لإعلان التضامن والوقوف الى جانب لبنان.

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