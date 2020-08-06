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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن 307 إصابة بكورونا بين صفوفه

12:14 ص الخميس 06 أغسطس 2020
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن 307 إصابة بكورونا بين صفوفه

فيروس كورونا في إسرائيل

تل ابيب - (د ب ا)

أعلنت وحدة الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تشخيص 307 جنود وموظفين مدنيين بالجيش بفيروس كورونا، وحالات جميعهم طفيفة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن هناك نحو 3492 جنديا إضافيًا قيد العزل المنزلي حاليًا.

من جهة أخرى أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد مرضى فيروس كورونا في البلاد تجاوز 25 ألفًا.

ووفقا للوزارة، من بين الـ25649 مريضًا حاليًا هناك 345 في حالة خطيرة، مع 106 مريض متصلين بأجهزة التنفس الصناعي

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الإبلاغ عن ثلاث وفيات إضافية مرتبطة بالفيروس، مما رفع عدد الوفيات على المستوى الوطني إلى 565.

إسرائيل فيروس كورونا الاحتلال الإسرائيلي

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