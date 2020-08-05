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مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

11:59 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

مقاتلة روسية

وكالات

نقلت وكالات أنباء عالمية عن وزارة الدفاع الروسية، قولها إن طائرة روسية مقاتلة من طراز "سوخوي-27" انطلقت لاعتراض طائرتي استطلاع أمريكيتين اقتربتا من الحدود الروسية فوق البحر الأسود، اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة رويترز.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن وزارة الدفاع قولها إن طائرة "سوخوي-27" اعترضت الطائرتين وهما من طراز "آر سي-134" و"بي 8 إيه"

وقالت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أيضًا، إن الطائرتين ابتعدتا بعد ذلك عن الحدود.

يشار إلى أنه وقعت حوادث مماثلة على مدى الأسابيع القليلة الماضية

مقاتلة روسية البحر الأسود وزارة الدفاع الروسية

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