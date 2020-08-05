مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

وكالات

نقلت وكالات أنباء عالمية عن وزارة الدفاع الروسية، قولها إن طائرة روسية مقاتلة من طراز "سوخوي-27" انطلقت لاعتراض طائرتي استطلاع أمريكيتين اقتربتا من الحدود الروسية فوق البحر الأسود، اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة رويترز.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن وزارة الدفاع قولها إن طائرة "سوخوي-27" اعترضت الطائرتين وهما من طراز "آر سي-134" و"بي 8 إيه"

وقالت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أيضًا، إن الطائرتين ابتعدتا بعد ذلك عن الحدود.

يشار إلى أنه وقعت حوادث مماثلة على مدى الأسابيع القليلة الماضية