مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود
وكالات
نقلت وكالات أنباء عالمية عن وزارة الدفاع الروسية، قولها إن طائرة روسية مقاتلة من طراز "سوخوي-27" انطلقت لاعتراض طائرتي استطلاع أمريكيتين اقتربتا من الحدود الروسية فوق البحر الأسود، اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة رويترز.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن وزارة الدفاع قولها إن طائرة "سوخوي-27" اعترضت الطائرتين وهما من طراز "آر سي-134" و"بي 8 إيه"
وقالت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أيضًا، إن الطائرتين ابتعدتا بعد ذلك عن الحدود.
يشار إلى أنه وقعت حوادث مماثلة على مدى الأسابيع القليلة الماضية
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