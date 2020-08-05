بومبيو: أمريكا وروسيا أحرزتا تقدمًا بشأن الحد من التسلح
وكالات
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة أحرزت تقدما مع روسيا بشأن الحد من التسلح النووي في الآونة الأخيرة وتأمل أن تقرر الصين الانضمام إلى المناقشات، وفقًا لوكالة رويترز.
وقال بومبيو للصحفيين "عملنا جاهدين على مدى الأشهر القليلة الماضية من أجل انخراط الدول الثلاث التي تمتلك أكبر قدرات نووية، الولايات المتحدة وروسيا والصين، في حوار استراتيجي حول كيفية المضي قدما معا للحد من المخاطر".
وأضاف "أحرزنا تقدما مع الروس. عقدنا اجتماعين جيدين. آمل أن نعقد اجتماعا في وقت قريب ونأمل أن يختار الصينيون المشاركة".
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