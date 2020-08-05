البنك الدولي: مستعدون لإجراء تقييم عاجل لحجم أضرار انفجار مرفأ بيروت

وكالات

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن البنك الدولي، قال إنه مستعد لإجراء تقييم عاجل لحجم الأضرار التي خلفها انفجار مرفأ بيروت، وكذلك العمل مع شركاء البلاد لحشد التمويل العام والخاص لإعادة الإعمار والانتعاش.

وأكد البنك الدولي، أنه على استعداد أيضًا لإعادة برمجة الموارد الحالية واستكشاف تمويل إضافي لدعم إعادة بناء الحياة وسبل العيش للمتضررين من هذه الكارثة.

وبدأت رحلات المساعدات الدولية في الوصول إلى المستشفيات في البلاد التي تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة ومكتظة بالجرحى.

وكان انفجار عنيف هز العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، نتيجة انفجار مستودع يحتوي ٢٧٥٠ طنًا من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، وأسفر عن تشريد نحو ٣٠٠ ألفا شخصًا ومقتل ١٣٥ وإصابة ٥ آلاف آخرين وفقًا لأخر إحصاء صادر من وزارة الصحة اللبنانية.