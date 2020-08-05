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الملك سلمان يوجه بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان

11:36 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
الملك سلمان يوجه بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان

الملك سلمان بن عبد العزيز

وكالات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأربعاء، توجيهات بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للبنان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، إثر التفجير الضخم الذي طال مرفأ بيروت الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين "انطلاقًا من حرصه على الوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت".

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن عزم حكومة المملكة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، وذلك "تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة".

وبدأت رحلات المساعدات الدولية في الوصول إلى المستشفيات في البلاد التي تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة ومكتظة بالجرحى.

وكان انفجار عنيف هز العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، نتيجة انفجار مستودع يحتوي ٢٧٥٠ طنًا من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، وأسفر عن تشريد نحو ٣٠٠ ألفا شخصًا ومقتل ١٣٥ وإصابة ٥ آلاف آخرين وفقًا لأخر إحصاء صادر من وزارة الصحة اللبنانية.

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