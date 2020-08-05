"تويتر" تصلح خللاً أمنيًا هدد بيانات مستخدمي "أندرويد"

وكالات

قالت شركة "تويتر" اليوم الأربعاء، إنها أصلحت خللاً أمنيًا كان يتيح للمتسللين الدخول إلى بيانات شخصية ورسائل بعض مستخدمي "تويتر" على الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد" وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت إدارة شركة "تويتر" أنه من غير المعلوم إذا كان المتسللون استغلوا المشكلة الأمنية، مضيفة أنه أجرى تحديثًا لتطبيق تويتر على منصة "أندرويد" حتى لا تتمكن تطبيقات أخرى من الوصول إلى بياناته.

وتمكن متسللون في 15 يوليو، من الدخول للنظام الداخلي لشركة التواصل الاجتماعي، لقرصنة بعض حسابات مستخدمين معروفين، ومنهم المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والملياردير إيلون ماسك واستخدموها للحصول على عملات رقمية.