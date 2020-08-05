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إصابة الرئيس الكولومبي السابق بفيروس كورونا

11:01 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
إصابة الرئيس الكولومبي السابق بفيروس كورونا

الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي

بوجوتا - (د ب أ)

أثبت التحاليل الطبية إصابة الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي، الذي وضعته المحكمة العليا قيد الإقامة الجبرية، بفيروس كورونا المستجد، حسبما قال المتحدث باسم حزبه.

وقال جابريل فيلاسكو المتحدث باسم حزب الوسط الديمقراطي إن أوريبي البالغ من العمر 68 عامًا، بصحة جيدة دون أعراض واضحة أو صعوبات في التنفس.

وأفادت إذاعة "كاراكول" إن أوريبي يمكث حاليًا في ضيعته في شمال كولومبيا. ومن المنتظر أن يبلغ القضاء بالمكان الذي سيقضي فيه الإقامة الجبرية.

ألفارو أوريبي فيروس كورونا الرئيس الكولومبي كولومبيا

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