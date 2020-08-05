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الحكومة اليمنية تحذر من مخاطر انفجار ناقلة النفط "صافر"

10:53 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
الحكومة اليمنية تحذر من مخاطر انفجار ناقلة النفط "صافر"

ناقلة النفط صافر

صنعاء - (د ب أ)

حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الأربعاء، من مخاطر غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر، "ودق ناقوس الخطر لتدارك كارثة بشرية واقتصادية وبيئية تفوق انفجار مرفأ بيروت بمئات المرات".

وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "إن حادث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر بشرية فادحة وأضرار كارثية على البيئة والاقتصاد اللبناني، تذكرنا بالقنبلة الموقوتة (ناقلة النفط ‎صافر) الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر، غربي البلاد".

واتهم الإرياني، جماعة أنصار الله الحوثية باتخاذ قضية ناقلة النفط صافر "ورقة للضغط والابتزاز".

وأضاف: "المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تراوغ وتمنع صيانة أو تفريغ خزان صافر النفطي الذي يحوي أكثر من مليون برميل، دون إكتراث بالمخاطر المترتبة عن تسرب أو انفجار الناقلة على أرواح المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد والاضرار البيئية على اليمن والإقليم".

وناشد الأرياني المجتمع الدولي للتدخل والضغط على الحوثيين، وسرعة العمل على وقف مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر قبل نفاذ الوقت.

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