أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

وزير الدفاع الأمريكي يرجح أن يكون انفجار لبنان "حادثًا"

10:18 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
وزير الدفاع الأمريكي يرجح أن يكون انفجار لبنان "حادثًا"

مارك إسبر

واشنطن - (د ب أ)

أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عن اعتقاده بأن الانفجار الكبير الذي وقع في بيروت، كان حادثا، وهو ما يناقض على ما يبدو مع رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أثار احتمالية وقوع هجوم.

وقال إسبر اليوم الأربعاء، خلال مشاركة افتراضية في منتدى أسبن للأمن: "الغالبية تعتقد أنه كان حادثا كما تقول التقارير". وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، وقال إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة.

يشار إلى أن ترامب استشهد أمس، بعد ساعات فقط من الانفجار، بـ"جنرالات" لم يذكر اسماءهم زعم أنهم "يشعرون على ما يبدو" بأن الحادث كان هجوما. لم يقدم مطلقا أي دليل على هذا الادعاء.

وقتل ما لا يقل عن 135 شخصًا وأصيب نحو 5 آلاف آخرين في الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية، والذي تقول السلطات المحلية إنه نتج عن التخزين غير الصحيح لـ 2750 طنا من نترات الأمونيوم في الميناء.

مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي واشنطن انفجار لبنان انفجار بيروت بيروت

الخبر التالى:

الجزائر تقرر إرسال 4 طائرات وباخرة لمساعدة لبنان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94875

    عدد المصابين

  • 47182

    عدد المتعافين

  • 4930

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18603271

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 701253

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض قياسي بالوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأربعاء