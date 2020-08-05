أمستردام تُلزم السكان ارتداء الأقنعة الطبية بعد ارتفاع إصابات كورونا

هولندا - (أ ش أ)

طالبت عمدة مدينة أمستردام الهولندية فيمكي هالسيما، اليوم الأربعاء، بإلزام السكان بارتداء الأقنعة الطبية في الأماكن المزدحمة بالعاصمة، رغم عدم اتخاذ الحكومة الهولندية المسار نفسه حيث لم تنصح الهولنديين بارتداء الأقنعة الطبية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأمرت هالسيما، حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، بتطبيق إجراء الأقنعة الطبية على العامة بالاتفاق مع السلطات الصحية كجزء من تجربة لمعرفة تأثيرها الحقيقي على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم عمدة أمستردام سيباستيان ميجر إن "هناك اعتقاد بأن التأثير سيكون فوريا فالناس عندما ترتدي الأقنعة الطبية ستكون أكثر وعيا بالجائحة، لذلك نعتقد أنها ستساعد على الحد من تفشي الفيروس".

وأشارت الصحيفة إلى أن العاملين المدنيين بدأوا في توزيع منشورات على السياح والمقيمين في العاصمة الهولندية تشرح القواعد الجديدة، لافتة إلى أن غرامة عدم الالتزام بارتداء الأقنعة الطبية تصل إلى 95 يورو.

وأوضحت الصحيفة أن هولندا مثل الدول الأوروبية الأخرى تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد تخفيف قيود الإغلاق العام خلال يوليو الماضي، حيث أبلغت السلطات الهولندية، أمس، عن تضاعف الإصابات الجديدة عن الأسبوع الماضي، وبلغت 2588 إصابة جديدة، ما دفعها إلى إغلاق عدد من الحانات التي شهدت تفشيا للفيروس.

ونوهت الصحيفة أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روت سيقطع عطلة قصيرة لتقديم خطاب عام، الخميس المقبل، يناقش فيه ظاهرة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كوفيد-19.